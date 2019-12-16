نتيجة مباراة الزمالك وطلائع الجيش فى الدوري المصري

يستقبل فريق طلائع الجيش نظيره الزمالك، فى مباريات اليوم الأثنين 16-12-2019، على ملعب الجيش بالسويس، فى إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدورى المصرى الممتاز 2019-2020.

تنطلق مباراة طلائع الجيش والزمالك مساء اليوم فى تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت مكة، 17:30 بتوقيت جرينتش.

ويدخل الزمالك مواجهة اليوم بمعنويات عالية بعد الفوز على بيراميدز بهدفين دون رد فى الجولة الماضية مواصلا الأنتصارات بعد التغلب على الشرقية فى الكأس ثم أول أغسطس فى دورى أبطال أفريقيا.

ويمتلك الزمالك 13 نقطة فى المركز الرابع من ترتيب جدول الدوري المصري، بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى لقاء وخسر مباراة وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الأهلى.

بينما يدخل طلائع الجيش مباراة اليوم على ملعبه باحثاً عن الفوز الأول فى المسابقة والذى غاب عن الفريق طيلة الـ6 لقاءات الماضية متسلحاً بخبرة مدربه طارق يحيى الذى سبق له قيادة الزمالك فنياً ويعرف قدرات وإمكانيات لاعبيه جيداً.

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وكان طلائع الجيش قد فاز على دكرنس بهدف دون رد فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر سجله حسام باولو، فيما خسرالطلائع مباراته الأخيرة بالدورى أمام سموحة بهدفين مقابل هدف، بينما تأجلت مباراته مع أسوان فى الجولة السابعة للمسابقة.

وكان آخر لقاء جمع بين الفريقين فى الدوري المصري الموسم الماضي بالجولة 23، شهد تعادلاً ايجابياً بنتيجة 2-2 على ملعب الجيش بالسويس.

ويحتل طلائع الجيش المركز الـ16 من ترتيب جدول الدوري برصيد 4 نقاط.

وتُنقل مباراة الزمالك و طلائع الجيش عبر قناتي “أون سبورت”، “وتايم سبورت” الفضائيتين.