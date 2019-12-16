رياضة | مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر اليوم في الدوري المصري ON SPORT HD 1

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مشاهدة بث مباشر لمباريات الدوري المصري اليوم الاثنين 16 / 12 / 2019، حيث يلتقي فريق الزمالك مع نظيره طلائع الجيش على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دور المجموعات بالبطولة المحلية، ويسعي الفارس الأبيض لحصد نقاط المباراة الثلاث للتقدم لـ"وصافة" البطولة.

بث مباشر yalla live مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش اليوم الاثنين:

تابع بث مباشر kora live مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش، ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة بفارق 5 نقاط عن الأهلي المتصدر بـ 18 نقطة، بينما يحتل فريق طلائع الجيش المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط، ويحتاج لتحقيق نتيجة ايجابية لتحسين مركزه بالجدول.

موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في الدوري الممتاز live sport:

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مشاهدة بث مباشر kora online مباريات الدوري المصري، حيث تنطلق المواجهة المرتقبة بين الزمالك وطلائع الجيش في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، والخامسة والنصف بالتوقيت العالمي "جرينتش"، وتذاع المباراة عبر قناة تايم سبورت على التردد الارضي والفضائي وقناة أون سبورت.

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كارتيرون يسعي لمواصلة الانتصارات مع الزمالك (جول العرب) بث مباشر مباريات الدوري:

ويدخل الزمالك مباراة اليوم منتعشا بـ 3 انتصارات متتالية حققها تحت قيادة مدربه الفرنسي الجديد باتريس كارتيرون، علي حساب أول أغسطس الأنجولي 2-0، والشرقية 2- بكأس مصر، وأخيرا الفوز الثمين الذي حققه على حساب فريق بيراميدز بثلاثية نظيفة بالدوري الممتاز، ويسعي الفارس الأبيض لمواصلة نتائجه الجيدة في مختلف البطولات من أجل لمنافسة على كافة الألقاب هذا الموسم.