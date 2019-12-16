رياضة | التشكيل الرسمي للزمالك أمام طلائع الجيش.. مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر رابط مجاني الآن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل الرسمي للزمالك أمام طلائع الجيش.. مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر رابط مجاني الآن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن تشكيل الفريق استعدادا لمواجهة طلائع الجيش على استاد الجيش بالسويس والتي تنطلق في السابعة والنصف مساء اليوم بالجولة الثامنة للدوري الممتاز.

وضم التشكيل كلا من:

في حراسة المرمى: محمد عواد.

Advertisements

محمد عبد السلام، محمد عبد الغنى، محمود علاء، محمد عبد الشافى في خط الدفاع.

طارق حامد وفرجانى ساسى ومحمد أوناجم ويوسف أوباما وأشرف بن شرقى في خط الوسط

مصطفى محمد في خط الهجوم

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد أبو جبل – مصطفي فتحي – محمد حسن – عمر السعيد – اسلام جابر – احمد عيد – كريم بامبو.