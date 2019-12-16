رياضة | نيمار يكشف حقيقة العودة إلى برشلونة ورحيله عن باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يكشف حقيقة العودة إلى برشلونة ورحيله عن باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضح اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي حقيقة عودته مرة أخرى إلى برشلونة في السنوات المقبلة، خاصة بعد التقارير الأخيرة التي أشارت إلى أنه غير سعيد مع الفريق الفرنسي.

وقال نيمار في تصريحات حسب صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية : "‏اليوم انا لاعب في باريس سان جيرمان، وسوف اعطي 100% على ارض الملعب هذا الموسم لينتصر باريس سان جيرمان بجميع البطولات التي يشارك بها".

نيمار يكشف عن توقيت رحيله من باريس :-

وواصل عن رغبته في الرحيل عن باريس سان جيرمان : "لم يتبق أمامي مع باريس سوى عامين فقط، وانا لا أريد إيذاء أي شخص، ولكن اذا لم تكن سعيدا في مكان ما، يجب ان ترحل في اسرع وقت".

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ما الفارق بين الموسمبن الماضي والحالي في باريس سان جيرمان :-

وتابع : "اركز حاليا مع باريس سان جيرمان هذا الموسم خاصة وأن الفريق يتطور بشكل كبير عن السنوات الماضية، ونحن نسعى لتحقيق المزيد من البطولات للفريق الباريسي هذا الموسم".

وأشارت التقارير الفرنسية والإسبانية في الأسابيع الماضية إلى رغبة نيمار في العودة إلى برشلونة مرة أخرى واللعب بجانب صديقه الأرجنتيني ليونيل ميسي.