رياضة | تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد مانشستر سيتي بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد مانشستر سيتي بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا عن مواجهة من العيار الثقيل بين مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني في مدينة نيون السويسرية.

وبالعودة للتاريخ سنجد أن الفريقان تواجهان في 4 مباريات سابقة ، المواجهة الأولي في دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا موسم 2012- 2013، وحينها فاز ريال مدريد على ملعبه 3-2، وتعادلا في الاتحاد 1-1.

وتواجها من جديد في نصف نهائي موسم 2015- 2016، وتعادلا سلبيًا بدون أهداف في الذهاب بالاتحاد، وفاز الريال بالإياب 1-0 في البيرنابيو، ليتأهل إلى المباراة النهائية.