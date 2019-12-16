رياضة | الإعلاميين يهزم ديروط في دوري القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإعلاميين يهزم ديروط في دوري القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق الإعلاميين بقيادة أحمد صالح الفوز خارج ملعبه، على فريق ديروط بهدفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بالجولة التاسعه، من المجموعة الأولى من دوري القسم الثاني .

شهد الشوط الأول تقدم فريق الإعلاميين بهدف محمد أسامة ونجح محمد أشرف في خطف الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وخاض فريق الاعلاميين اللقاء بتشكيل ضم : محمد خالد، شريف عمر، سعد سعيد، خالد سعيد ، إسلام مصطفى، محمد بركات، محمد أشرف، فتحي عامر فلفل، أسامة خليل، محمد أسامة، على صابر.

وفي البدلاء أحمد الشربيني، أسامة مصطفى، أحمد علي، أبو بكر محمد، محمود رضا، حسام عادل، إيهاب محمد.

وجاء تشكيل ديروط كالتالى : محمود سيد راندي،سعد رجب، والافريقي جوستين، محمود مرجان، طارق فضل، محمد رمضان، رامز ميلاد،فرغلى باللو، خالد سيد، إبراهيم سيد، عرفه شعبان.

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البدلاء : عامر محمد، محمد ادم، حمادة زيدان، عادل شلبى،على قرنى، أحمد منصور، بوجى محمود.

وكانت نتائج الجولة أسفرت عن :

فوز فريق المنيا على فريق البنك الأهلي بهدفين نظيفين ٠

وفي دربي سوهاج فاز فريق سوهاج خارج ملعبة على طهطا بهدف دون رد ٠

وحقق فريق الفيوم الفوز على فريق بترول أسيوط بثلاثة أهداف مقابل هدف ٠

وتعادل في دربي بنى سويف مع تليفونات بني سويف بدون أهداف

وتعادل شبان قنا مع الألومنيوم بدون أهداف.

ترتيب المجموعة الأولى

1- بني سويف 20 نقطة

2- البنك الأهلي 18 نقطة

3- شبان قنا 17 نقطة

4- الألومنيوم 16 نقطة

5- تليفونات بني سويف 15 نقطة

6- المنيا 11 نقطة

7- سوهاج 11 نقطة

8- بترول أسيوط 11 نقطة

9- الإعلاميين 10 نقاط

10- الفيوم 10 نقاط

11- ديروط 5 نقاط

12- طهطا 4 نقاط