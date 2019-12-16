رياضة | محمد صلاح يخوض مرانه الأول في قطر مع ليفربول (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يخوض مرانه الأول في قطر مع ليفربول (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي مرانه الأول مع فريقه بالعاصمة القطرية الدوحة استعدادا لمواجهة نظيره نادي مونتيري المكسيكي يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في قطر.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح ونظيره نادي مونتيري المكسيكي يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءا بتوقيت مكه المكرمة و التاسعة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والخامسة والنصف بتوقيت جرينتش بالعاصمة القطرية الدوحة ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية قطر 2019.

Advertisements

يذكر أن بعثة نادي ليفربول الإنجليزي قد وصلت صباح الأحد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بعد تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي حيث فاز علي حساب نظيره نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة النهائية التي جمعت بين الفريقين علي ملعب واندا ميتروبوليتانو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وكان نادي مونتيري المكسيكي قد صعد لدور نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية لمواجهة نادي ليفربول الإنجليزي بعد الفوز علي حساب نظيره نادي السد القطري بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في دور ربع النهائي.