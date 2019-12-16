رياضة | رئيس أتلتيكو مدريد يطلق تصريحا مدويا عن مواجهة ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس أتلتيكو مدريد يطلق تصريحا مدويا عن مواجهة ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال إنريكي سيريزو رئيس أتلتيكو مدريد، الإثنين، إن ليفربول "فريق عظيم"، ولكنه سيواجه مشكلة، لاصطدامه بـ"الروخيبلانكوس" بهذا الدور الإقصائي في التشامبيونزليج.

جاءت تصريحات سيريزو عقب الإعلان عن نتائج القرعة التي أجراها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في وقت سابق الاثنين في مدينة نيون السويسرية، وأسفرت عن مواجهة بين الفريق المدريدي وليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي حاليا وحامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة الأوروبية العريقة.

وصرح سيريزو خلال مشاركته في فعالية بمدريد، بأن "ليفربول فريق عظيم، ولكن المشكلة لديهم هم، سنقوم باستعداداتنا حتى فبراير/شباط المقبل".

وتجنب رئيس الأتلتي تحديد أي من الفريقين الأوفر حظا للفوز، وقال في هذا الصدد: "في كل الأدوار الإقصائية يكون الاحتمال 50% و50%، أقول لليفربول إننا مستعدون، لم أكن لأفضل فريقا آخر لأن ليفربول يروق لي".