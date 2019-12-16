رياضة | مواعيد مباريات اليوم الإثنين 16 / 12 / 2019.. مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر رابط مجاني On Sport

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الإثنين 16 / 12 / 2019.. مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر رابط مجاني On Sport والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق العديد من المباريات الهامة اليوم الأثنين 16 / 12 / 2019، يأتي على رأسها مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري، لذلك نقدم لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأثنين والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الثامنة"

طنطا x الإنتاج الحربي، تقام المباراة في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و3:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و4:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، و8:45 مساءا بتوقيت تونس، و7:45 مساءا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.

المقاولون العرب x وادي دجلة، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و4:00 مساءا بتوقيت تونس، و3:00 مساءا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 2 ON SPORT.

مصر للمقاصة x الاتحاد السكندري، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و4:00 مساءا بتوقيت تونس، و3:00 مساءا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.

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طلائع الجيش x الزمالك، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، و6:30 مساءا بتوقيت تونس، و5:30 مساءا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ17"

كريستال باالاس x برايتون، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءًا بتوقيت الإمارات، و8:45 مساءا بتوقيت تونس، و7:45 مساءا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 2.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ16"

كالياري x لاتسيو، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءًا بتوقيت الإمارات، و8:45 مساءا بتوقيت تونس، و7:45 مساءا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 4 beIN SPORT.

مواعيد مباريات اليوم في البطولة العربية "إياب دور الـ16"

مولودية الجزائر x القوة الجوية، تقام المباراة في تمام 9:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و8:00 مساءا بتوقيت تونس، و7:00 مساءا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قنوات أبو ظبي الرياضية.