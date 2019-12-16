رياضة | التاريخ ينصف أتلتيكو مدريد ويهدد ليفربول بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التاريخ ينصف أتلتيكو مدريد ويهدد ليفربول بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا عن مواجهة من العيار الثقيل بين ليفربول الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني في مدينة نيون السويسرية.

وبالعودة للتاريخ سنجد أن الفريقان تواجهان في 4 مباريات سابقة ،المواجهة الأولى في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا من موسم 2008- 2009، وحينها تبادل الفريقان التعادل بنتيجة 1-1.

وتكررت المواجهة بينهما في نصف نهائي الدوري الأوروبي من موسم 2009- 2010، وحينها فاز أتلتيكو ذهابًا على ملعبه بهدف نظيف، وفاز ليفربول في الإياب في الأنفيلد 2-1، بعد اللجوء إلى الأوقات الإضافية، ليتأهل الفريق الإسباني إلى المباراة النهائية.