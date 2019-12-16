اونلاين | كورة لايف el zmalek مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بث مباشر يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش الزمالك Derby

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف el zmalek مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بث مباشر يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش الزمالك Derby والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق طلائع الجيش نظيره الزمالك في مباراة تجمع بينهم اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "استاد الجيش بالسويس"، في إطار منافسات الأسبوع الثامن من بطولة الدوري المصري الممتاز.

كورة لايف el zmalek مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بث مباشر يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش الزمالك Derby

Advertisements

يأتي فريق الزمالك في ترتيب جدول الدوري المصري في المركز الرابع برصيد 13 نقاط، بينما يحتل طلائع الجيش المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط.

خاض الزمالك حتى الان 6 مواجهات فاز في 4 منهم وتعادل إيجابياً في مباراة أمام نادي مصر، وخسر في مباراة أمام إنبي وأنتهت المباراة بنتيجة (1 – 2)، بينما لعب طلائع الجيش ست لقاءت ايضاً تعادل في أربعة وخسر في أثنين أمام المقاولون العرب و سموحة.