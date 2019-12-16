اونلاين | يلا zamalek أون سبورت مجانا مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر مباراة الزمالك وطلائع الجيش kora live تابع لايف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا zamalek أون سبورت مجانا مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر مباراة الزمالك وطلائع الجيش kora live تابع لايف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقى فريق الكرة بنادي الزمالك مع منافسه أول أغسطس الأنجولي، في اللقاء الذي يجمع بينهما مساء اليوم السبت ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الزمالك وأول أغسطس على أرضية ملعب استاد الأهلي "السلام سابقاً"، في الجولة الثانية

بدور المجموعات في البطولة القارية.

وكان الزمالك قد تعرض لهزيمة قاسية عندما حل ضيفًا على نظيره مازيمبي بالجولة الافتتاحية من دور المجموعات، بنتيجة 3-0.

Advertisements

موعد مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولي اليوم

تنطلق المواجهة بين الزمالك وأول أغسطس مساء اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

طالع أيضًا.. تشكيل الزمالك أمام أول أغسطس في دوري أبطال إفريقيا

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأول أغسطس في دوري أبطال إفريقيا

وتأكد إذاعة مباراة الزمالك وأول أغسطس عبر قناتي "بي إن سبورت hd1"، وقناة "تايم سبورتس" الأرضية.