اونلاين | «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش الزمالك on sport live

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش الزمالك on sport live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رابط مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر كورة لايف kora live مساء اليوم الاحد الموافق 15 ديسمبر 2019، على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مبارايات الدوري المصري الممتاز موسم 2019 /2020.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر يلا شوت YALLA SHOOT والقنوات الناقلة لها:-

تقام مباراة الزمالك وطلائع الجيش، على ملعب السويس ، اليوم الاحد ، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة والنثف بتوقيت جرينتش.

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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري :-

تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة اون سبورت ، التابعة لشبكة المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري المصري بالاضافة الى البث المباشر لموقع الخليج 365 الرياضي.

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