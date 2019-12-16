انت الان تتابع ريال مدريد يواجه مانشستر سيتي في دور الستة عشر لدوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

لاعبو ريال مدريد

أوقعت قرعة دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي سحبت اليوم الاثنين في سويسرا ريال مدريد الفائز باللقب 13 مرة مع مانشستر سيتي بطل إنجلترا بينما سيواجه ليفربول حامل اللقب منافسه أتليتيكو مدريد بقيادة المدرب دييجو سيميوني. ‭‭ ‬‬ ولم يفز سيتي حتى الآن على العملاق الإسباني حيث تعادل مرتين وخسر في مثلهما في أربع مواجهات سابقة.

وسيخوض سيتي مباراة الإياب على أرضه.

لكن بيب جوارديولا مدرب سيتي يملك سجلا مشجعا أمام ريال مدريد حيث حقق تسعة انتصارات وأربعة تعادلات وخسر أربع مرات في 17 مواجهة كمدرب لبرشلونة وبايرن ميونيخ.

وقال تشيكي بيجرستين مدير الكرة في مانشستر سيتي "القرعة صعبة"

وتابع "ريال مدريد هو الأفضل في هذه المسابقة. نرغب في أن نكون الأفضل ولذا يتعين علينا التفوق عليهم. نسعد دائما بمواجهة ريال مدريد. نعرفه جيدا جدا كما يعرف ريال مدريد مدربنا".

وشهدت مواجهات ليفربول وأتليتيكو السابقة انتصارا واحدا لكل فريق إضافة إلى تعادلين وسجل الفريقان أربعة أهداف.

واقتصرت القرعة على ممثلي مسابقات الدوري الخمس الكبرى فقط في أوروبا وهي إنجلترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبلغ 11 من 16 فريقا منهم دور خروج المغلوب أيضا الموسم الماضي. ونجحت كل الفرق الأربعة من إنجلترا وإسبانيا في بلوغ دور الستة عشر.

وفي مباريات أخرى سيواجه يوفنتوس بطل إيطاليا منافسه أولمبيك ليون الفرنسي بينما سيلعب باريس سان جيرمان مع بروسيا دورتموند.

وسيتقابل برشلونة مع نابولي صاحب الأداء غير المتوقع في أول مواجهة على الاطلاق بين الطرفين.

واستغنى نابولي عن خدمات مدربه كارلو أنشيلوتي بعد الفوز على جنك ليحجز مكانه في دور الستة عشر وعين جينارو جاتوسو بدلا منه والذي لم يسبق له تدريب فريق في دوري الأبطال.

وقال جاتوسو "إنه فريق عظيم. سيكون تحديا كبيرا. سنخوض مباراتين كبيرتين. سنواجههم بدون أي رهبة".

وسيلتقي توتنهام هوتسبير بقيادة المدرب جوزيه مورينيو مع رازن بال شبورت لايبزيج الذي يظهر في أدوار خروج المغلوب لأول مرة بينما أوقعت القرعة تشيلسي أمام بايرن ميونيخ.

Advertisements

ورغم مستواه المتذبذب محليا كان بايرن الفريق الوحيد الذي ينهي دور المجموعات بالعلامة الكاملة.

وأوقعت القرعة أتلانتا الإيطالي، الذي بلغ دور الستة عشر في أول مشاركة له في دوري الأبطال رغم خسارته أول ثلاث مباريات له في المجموعة، أمام بلنسية.

وفيما يلي القرعة:

بروسيا دورتموند أمام باريس سان جيرمان

ريال مدريد أمام مانشستر سيتي

أتلانتا أمام بلنسية

أتليتيكو مدريد أمام ليفربول

تشيلسي أمام بايرن ميونيخ

اولمبيك ليون أمام يوفنتوس

توتنهام أمام لايبزيج

نابولي أمام برشلونة