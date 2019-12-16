شكرا لقرائتكم خبر عن «صلاح» يقود التشكيل المثالى لدور المجموعات بـ«الشامبيونزليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم «يويفا» اختيار محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وفريق ليفربول الإنجليزى، فى التشكيلة المثالية لدورالمجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا، حيث ساهم الفرعون المصرى فى تأهل الريدز إلى دور الـ16، بعدما قدم أداء مميزًا فى دور المجموعات مع الريدز، وكان آخرها تسجيله هدفًا رائعًا أمام ريد بول سالزبورج النمساوى، والذى كان حديث العالم. وشهدت التشكيلة المثالية لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا العديد من المفاجآت، أبرزها غياب ليونيل ميسى نجم برشلونة الإسبانى، وكريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالى، فيما شهدت تواجد الثنائى المغربى أشرف حكيمى وحكيم زياش نجمى ناديا بوروسيا دورتموند الألمانى وأياكس الهولندى.

ويعد الفرعون المصرى، اللاعب الوحيد من نادى ليفربول الذى تم اختياره فى التشكيلة المثالية لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا. وجاءت التشكيلة المثالية لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا كالتالى، كيلور نافاس (باريس سان جيرمان) فى حراسة المرمى، وفى الدفاع: خوان بيرنات (باريس)، أشرف حكيمى (دورتموند)، نيكولاس تاليافيكو (أياكس)، وفى الوسط محمد صلاح (ليفربول)، حكيم زياش (أياكس)، سون هيونج مين (توتنهام)، رحيم سترلينج (مانشستر سيتي)، وفى الهجوم كيليان مبابى (باريس سان جيرمان)، روبرت ليفاندوفسكى (بايرن ميونخ)، إيرلينج هالاند (سالزبورج). فى نفس السياق، اختارت هيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سي»، «صلاح» فى التشكيلة المثالية للجولة 17 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز «البريميرليج»، ويعد «مو» أيضًا اللاعب الوحيد من نادى ليفربول الذى تم اختياره فى التشكيلة المثالية للجولة الـ17 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى، فيما تواجد ثنائى مانشستر سيتى، كيفين دى بروين، وفيرناندينيو. وأحرز محمد صلاح «هدفين» فى فوز ليفربول على واتفورد بهدفين دون مقابل فى المباراة التى جمعتهما بملعب «أنفيلد»، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز، ليرفع «مو» رصيده من الأهداف إلى 9 فى البريميرليج متساويًا مع الدولى السنغالى ساديو مانى زميله فى الريدز. ويستعد محمد صلاح للمشاركة مع ليفربول فى بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً فى قطر، حيث كانت قد وصلت بعثة ليفربول مساء أمس الأول، إلى العاصمة القطرية الدوحة. وظهر الفرعون المصرى وبرفقته حرس خاص عقب وصول اللاعب مع بعثة الريدز إلى مطار الدوحة للمشاركة فى مونديال الأندية. يذكر أن ليفربول يستعد لمواجهة مونتيرى المكسيكى، غدًا الأربعاء، فى نصف نهائى بطولة كأس العالم للأندية، وكان الريدز قد تُوج ببطولة دورى أبطال أوروبا الموسم الماضى على حساب توتنهام فى المباراة النهائية التى أقيمت على ملعب «واندا ميتروبوليتانو» معقل نادى أتلتيكو مدريد المنافس الحالى لأبناء الألمانى يورجن كلوب فى دور الـ16 لبطولة «الشامبيونزليج» فى الموسم الحالى.