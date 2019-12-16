شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يكشف حقيقة نقل مباراة الأهلى والإسماعيلى لاستاد الإسماعيلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر باتحاد الكرة، أن النادى الإسماعيلى لم يخاطب الجبلاية رسميا لنقل مباراته أمام الأهلى بالدورى والمحدد لها الخميس المقبل، إلى ستاد الاسماعيلية بدلا من المكس بالإسكندرية.

قال المصدر لـ"الخليج 365": "علمنا ببيان الإسماعيلى من وسائل الإعلام ولم نتلق خطابا رسميا بهذا الشأن حتى الآن.

تابع المصدر أنه فى حالة وصول خطاب رسمى من الإسماعيلى بهذا الشأن سيتم تحويله للجهات الأمنية للبت فيه.

وأعلن مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان، تقدمه بخطاب رسمى لاتحاد الكرة للمطالبة بنقل مباراته مع الأهلى فى قمة منافسات الأسبوع التاسع بمسابقة الدوري الممتاز إلى ملعبه بالإسماعيلية بدلا من ملعب المكس بالإسكندرية.

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واستند الإسماعيلى فى مطلبه إلى أن مواجهة نادى الزمالك والمقرر إقامتها بالأسبوع الــ17 وبجانب بعض المباريات الآخرى التى ستقام أمام الفرق الجماهيرية سيحضتنها ملعب الإسماعيلى.

وشدد مسئولو الإسماعيلى فى الخطاب على أن ملعبه احتضن منافسات على كافة الأصعدة والمحافل القارية وأبرزها بطولة كأس الأمم الأفريقية للكبار فضلا عن مباريات الفريق بكأس العرب للاندية العرب التى تنطلق بحضور جماهيرى كبير دون حدوث أية مشكلات تعكر صفو المشهد.

واسترسل الدراويش بأن النادى دائما مايؤكد دعمه وتعاونه لخدمة الكرة المصرية ومساهمته فى نجاح مسابقتها المختلفة وهو ما جعله يبدى بعض المرونة الزائد فى أوقات عدة إلا أن الأمر فاق كل الحدود وبات منافيا لكل مبادىء العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية التى يتم تفضيل بعضها على حساب الأخرى وهو ما يتسبب فى تأجيج مشاعر الجماهير.

واختتم مسئولو الفريق الأصفر فى الخطاب بضرورة اقامة مباراة الدراويش المقبلة مع الأهلى على ملعب النادى الإسماعيلى فى ظل عدم وجود أى سبب وجيه لنقلها لملعب آخرلاسيما أنها مباراة الدراويش لارساء مبدأ العدالة والأنصاف بين الجميع.