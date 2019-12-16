شكرا لقرائتكم تعرف على نتائج الجولة الثامنة للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسفرت مباريات الجولة الثامنة للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى عن تحقيق القناة لفوز غالى خارج ملعبه على النصر بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 15 نقطة فى المركز الثانى للمجموعة خلف سيراميكا كليوباترا المتصدر برصيد 17 نقطة ، بينما توقف رصيد النصر عند 10 نقاط .

كما نجح كوكاكولا فى تحقيق فوز صعب خارج ملعبه على بتروجت بهدف مقابل للاشئ ليرفع رصيده إلى 12 نقطة فى المركز الرابع للمجموعة ، بينما توقف رصيد الفريق البترولى عند 9 نقاط ، فى الوقت الذى تعادل فيه الداخلية والنجوم سلبيا ، وجمهورية شبين والمريخ بهدف لمثله ، بينما استطاع الترسانة تحقيق فوزا غاليا خارج ملعبه على الزرقا بهدف مقابل للاشئ .

وفى ختام مباريات الجولة التاسعة للمجموعة الاولى التى تضم أندية الصعيد استطاع الإعلاميين بقيادة أحمد صالح تحقيق الفوز خارج ملعبه على ديروط بهدفين مقابل للاشئ ليرفع رصيده إلى 10 نقاط بينما تجمد ديروط عند 4 نقاط .