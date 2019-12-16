شكرا لقرائتكم شوط أول سلبى بين المقاولون ودجلة.. ضربة جزاء مهدرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من عمر مباراة المقاولون العرب و وادى دجلة، بالتعادل السلبى بين الفريقين فى المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد المقاولون بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وأهدر محمد رضا لاعب وادى دجلة ضربة جزاء لفريقه فى الدقيقة 41، بعدما نجح محمد أبو السعود حارس المقاولون فى التصدى لها.

وضم تشكيل وادى دجلة كلاً من..

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف.

الدفاع: عبد الرحمن بودى - محمود عبد اللطيف - رمضان بيكهام - اسحاقو يعقوبو.

فى الوسط: محمد رضا - محمد عبد العاطى - أحمد سيد - رفيق كابو - عبد الكبير الوادى.

فى الهجوم: مروان حمدى.

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فيما ضم تشكيل المقاولون كلاً من..

محمد أبو السعود فى حراسة المرمى.

فى الداع: أمير عابد - محمد سمير - فاروقا - حسن الشامى.

فى الوسط: محمد مجلى - محمد يوسف - محمد عصام.

فى الهجوم: عبد الله ياسين - لويس هينستروزا - سيف الدين الجزيرى.

ويتربع المقاولون العرب على صدارة أندية الدوري برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى مباراة وخسر مثلها وسجل لاعبيه 10 اهداف وتلقت شباكه 5 اهداف فيما يقبع وادى دجلة المركز الأخير برصيد 3 نقاط بعد أن خاض 7 لقاءات تعادل فى 3 وخسر 4 مباريات ولم يحقق الفوز مطلقاً وسجل لاعبيه 5 اهداف وتلقت شباكه 11 هدفاً .