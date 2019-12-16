شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يرفض استبعاد حكم مباراة الزمالك والطلائع رغم عمله فى انبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض اتحاد الكرة، استبعاد محمد عزازى الحكم المساعد فى مباراة الزمالك وطلائع الجيش، المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم فى الأسبوع الثامن بالدورى على استاد الجيش بالسويس.

وتبين أن الحكم محمد عزازى يعمل فى نادى إنبى وتحديدا إدارى فى قطاع البراعم، وطالب نادى الزمالك باستبعاد الحكم، لأنه يخالف قرار اتحاد الكرة السابق بعدم الجمع بين التحكيم والعمل فى الأندية.

وقال مصدر باتحاد الكرة، إن القرار لا ينطبق على قطاع البراعم، ولكن فرق الممتاز والممتاز "ب" تحديدا درءً للشبهات واحتراما للشفافية.