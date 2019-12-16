شكرا لقرائتكم الاتحاد يتقدم على المقاصة بهدف في الشوط الأول.. وإبراهيم يهدر ركلة جزاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من مباراة لاعب الاتحاد السكندري ضد المقاصة بتقدم زعيم الثغر بهدف نظيف في المباراة التي تجمعهما على إستاد السلام ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري المصري.

سجل أحمد رفعت لاعب الاتحاد هدف التقدم لفريقه في مرمى المقاصة في الدقيقة 19 من عمر المباراة ، وجاء هدف التقدم من ركلة جزاء نتيجة عرقلة رزاق سيسيه لاعب زعيم الثغر من قبل عاصم سعيد لاعب الفريق الفيومي.

وتحصل المقاصة على ركلة جزاء في الدقيقة 38 نتيجة عرقلة محمد إبراهيم من قبل إسلام جمال قبل أن يضيعها إبراهيم ويتصدى لها عماد السيد، إلا أن إبراهيم أهدرها في الدقيقة 39 من عمر المباراة وجرم فريقه من إدراك التعادل.

Advertisements