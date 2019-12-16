شكرا لقرائتكم طارق مصطفى يحضر مباراة المقاصة والاتحاد السكندرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحضر طارق مصطفى مدرب عام منتخب مصر الأول مباراة مصر المقاصة أمام الاتحاد السكندرى المقام حاليا باستاد السلام ضمن منافسات الأسبوع الثامن، بينما يتواجد سيد معوض مدرب مساعد المنتخب فى ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، لمتابعة مباراة دجلة مع المقاولون العرب ضمن منافسات نفس الجولة.

يأتى ذلك فى إطار خطة الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة حسام البدرى، بمتابعة جميع المباريات واللاعبين قبل معسكر المنتخب فى مارس المقبل.

ويتربع المقاولون العرب على صدارة أندية الدوري برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى مباراة وخسر مثلها وسجل لاعبيه 10 اهداف وتلقت شباكه 5 اهداف فيما يقبع وادى دجلة المركز الأخير برصيد 3 نقاط بعد أن خاض 7 لقاءات تعادل فى 3 وخسر 4 مباريات ولم يحقق الفوز مطلقاً وسجل لاعبيه 5 اهداف وتلقت شباكه 11 هدفاً