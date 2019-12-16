شكرا لقرائتكم الزمالك و طلائع الجيش يصلان إلى استاد الجيش بالسويس استعدادا للمباراة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاء وصول طلائع الجيش مبكراً إلى الاستاد فيما وصل الزمالك منذ لحظات إلى الاستاد كما وصل الحكم جهاد جريشة لإدارة المباراة، استعدادا لخوض المواجهة المرتقبة بينهما حيث سينطلق اللقاء فى السابعة والنصف من مساء اليوم الإثنين، يدخل الفريق الأبيض مواجهة اليوم منتعشاً بعد الفوز على بيراميدز بهدفين دون رد فى الجولة الماضية مواصلا الانتصارات بعد التغلب على الشرقية فى الكاس ثم أول أغسطس فى دورى أبطال أفريقيا، ويمتلك الزمالك 13 نقطة بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى لقاء وخسر مباراة وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الأهلى.
فى المقابل يدخل طلائع الجيش مباراة الليلة بحثاً عن الفوز الأول فى المسابقة والذى غاب عن الفريق طيلة الستة لقاءات الماضية متسلحاً بخبرة مدربه طارق يحيى الذى سبق له قيادة الزمالك فنياً ويعرف قدرات وإمكانيات لاعبيه جيداً وخسرالطلائع مباراته الأخيرة بالدورى أمام سموحة بهدفين مقابل هدف بينما تأجلت مباراته مع أسوان فى الجولة السابعة للمسابقة.
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