شكرا لقرائتكم الهلال يواجه فلامنغو بطموحات بلوغ النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يتطلع الهلال السعودي لتحقيق إنجازٍ تاريخي بالتأهل للنهائي حينما يواجه نظيره فلامينغو البرازيلي في الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية.

ويبحث الهلال عن تسجيل مجدٍ جديد بوصوله لنهائي المونديال كأول ناد سعودي في المشاركة السعودية الثالثة في المونديال عقب مشاركة النصر في مونديال البرازيل عام 2000 ومشاركة اتحاد جدة في مونديال اليابان عام 2005.

ونجح الهلال بالوصول للدور نصف النهائي عقب فوزه الصعب على نظيره الترجي الإفريقي بطل دوري أبطال إفريقيا بهدف نظيف سجله مهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز.

وأعد الروماني رزافان لوتشيسكو العدة للمواجهة الصعبة التي تجمع فريقه أمام فلامينغو البرازيلي حيث سيدفع باللاعب عبدالله عطيف ليكون بديلاً لمحمد كنو الذي طرد في المواجهة السابقة إذ سيلعب بجانب الكولومبي كويار الذي سيواجه فريقه السابق والذي انتقل منه إلى الهلال.

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وتنفس لوشيسكو الصعداء بعد تأكد مشاركة الإيطالي سباستيان جوفينكو عقب غيابه عن اللقاء الماضي بسبب عارض صحي، في حين سيعود الفرنسي غوميز للتشكيلة الأساسية بعد بقائه على دكة البدلاء في مواجهة الترجي بسبب عدم الجاهزية.

وفي المقابل يدخل فلامينغو البطولة بطموحات كبيرة إذ أنها البطولة الأولى التي يشارك بها عقب تتويجه بلقب ليبرتادوريس بفوزه على ريفير بليت الأرجنتيني.

ويأمل فلامينغو في أن يعيد أمجاد بلاده في البطولة الغائبة عن الخزانة البرازيلية منذ نسخة 2012 والتي توج بها فريق كورنثيانز عقب فوزه على تشيلسي في النهائي، وسبق للأندية البرازيلية أن حققت اللقب 4 مرات حيث توج كورينثيانز بلقبين في حين توج فريقا إنترناسيونال وساو باولو بلقب لكل فريق.

وستكون المواجهة خاصة للبرتغالي جيسوس مدرب فلامينغو حيث سيواجه فريقه السابق بعد أن قاد فريقه لتحقيق لقب ليبرتادوريس بعد 40 عاماً، وكان جيسوس قد قاد الهلال بتحقيق لقب السوبر في مطلع الموسم الماضي، وقد أقيل من تدريب الهلال في منتصف الموسم الماضي.