فيديو.. محمد إبراهيم يضيع ضربة جزاء للمقاصة أمام الاتحاد السكندرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضاع محمد إبراهيم، صانع ألعاب مصر المقاصة، ضربة جزاء لفريقه أمام الإتحاد السكندرى فى الدقيقة 39 من عمر المباراة المقام بينهما باستاد السلام الدولى ضمن فعاليات الجولة الثامنة للدورى. ويتقدم الاتحاد السكندرى بهدف مقابل لا شيء أحرزه احمد رفعت من ضربة جزاء فى الدقيقة 19 من عمر اللقاء. وجاء تشكيل المقاصة كالتالي: حراسة المرمى: محمود حمدي الدفاع: أحمد مودى- عاصم سعيد – عصام صبحى – حسنى فتحى خط الوسط: مصطفى شبيطة – محمد رمضان- محمد مسعد - موسيس خط الهجوم: محمد إبراهيم – عمرو مرعى. ويتواجد على دكة البدلاء: أحمد عادل عبدالمنعم – أحمد ياسين – محمد دسوقي- باولن فوافى – صلاح عاشور – صلاح أمين – محمد كناريا. Advertisements كما أعلن الجهاز الفنى للاتحاد السكندرى تشكيل فريقه لمواجهة المقاصة، وجاء كالتالى: حراسة المرمى: عماد السيد الدفاع: محمود رزق - إسلام جمال - أسامة العزب - السيد سالم الوسط: نور السيد - خالد الغندور - نبيل مانجا - أحمد رفعت الهجوم: رزاق سيسيه - خالد قمر

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