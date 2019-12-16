فيديو.. أحمد رفعت يتقدم للاتحاد السكندرى بهدف على المقاصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق الاتحاد السكندرى فى التقدم على مصر المقاصة بهدف مقابل لا شىء أحرزه أحمد رفعت من ضربة جزاء فى الدقيقة 19 من عمر اللقاء المقام بينهما باستاد السلام الدولى ضمن فعاليات الجولة الثامنة للدورى. وجاء تشكيل المقاصة كالتالي: حراسة المرمى: محمود حمدي الدفاع: أحمد مودى- عاصم سعيد – عصام صبحى – حسنى فتحى خط الوسط: مصطفى شبيطة – محمد رمضان- محمد مسعد - موسيس خط الهجوم: محمد إبراهيم – عمرو مرعى. Advertisements ويتواجد على دكة البدلاء: أحمد عادل عبدالمنعم – أحمد ياسين – محمد دسوقي- باولن فوافى – صلاح عاشور – صلاح أمين – محمد كناريا. كما أعلن الجهاز الفنى للاتحاد السكندرى تشكيل فريقه على النحو التالى: حراسة المرمى: عماد السيد الدفاع: محمود رزق - إسلام جمال - أسامة العزب - السيد سالم الوسط: نور السيد - خالد الغندور - نبيل مانجا - أحمد رفعت الهجوم: رزاق سيسيه - خالد قمر

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