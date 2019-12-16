فلاش باك..الزمالك و الجيش حبايب في الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق الزمالك مع نظيره طلائع الجيش في السابعة والنصف من مساء اليوم فى إطار الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز و يقام اللقاء باستاد السويس .
وكانت آخرمواجهة جمعت الفريقين قد أقيمت يوم 20 فبرايرالماضى، فى الجولة الثالثة والعشرون من بطولة الدورى، وانتهت بالتعادل الإيجابى 2-2 بين الفريقين حيث أحرز كل فريق هدفان فى مرمى الأخر.
سجل أهداف الزمالك يوسف أوباما، وخالد بوطيب، بينما سجل هدفى الطلائع أحمد سمير .
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