شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك..الزمالك و الجيش حبايب في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق الزمالك مع نظيره طلائع الجيش في السابعة والنصف من مساء اليوم فى إطار الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز و يقام اللقاء باستاد السويس .

وكانت آخرمواجهة جمعت الفريقين قد أقيمت يوم 20 فبرايرالماضى، فى الجولة الثالثة والعشرون من بطولة الدورى، وانتهت بالتعادل الإيجابى 2-2 بين الفريقين حيث أحرز كل فريق هدفان فى مرمى الأخر.

سجل أهداف الزمالك يوسف أوباما، وخالد بوطيب، بينما سجل هدفى الطلائع أحمد سمير .