شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يحقق فوزه الأول بالقسم الثانى على حساب الزرقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق الترسانة أول فوز له بالقسم الثانى على حساب الزرقا بهدف مقابل لا شىء فى المباراة التى جرت بينهما باستاد رأس البر فى الجولة الثامنة للمسابقة.

أحرز هدف المباراة محمد مجدى كريسبو فى الربع ساعة الأخيرة من عمر اللقاء، ليحصد الشواكيش أول ثلاث نقاط لهم رافعا رصيده إلى 6 نقاط فى المركز العاشر، بينما تجمد رصيد الزرقا عند نقطتين فى المركز الأخير.

وعمت الفرحة غرفة خلع الملابس للترسانة بعد تحقيق الفوز الأول للفريق عقب سوء التوفيق الذى لازمهم منذ انطلاق المسابقة، وأدى لتغيير أكثر من ثلاثة أجهزة فنية بداية من علاء ميهوب مرورا بمؤمن عبد الغفار ثم أحمد كشرى.