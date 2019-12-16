شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: الزمالك لم يعترض رسميا على جهاد جريشة..ولن يتم تغييره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف مصدر بإتحاد الكرة، أن نادى الزمالك لم يرسل اعتراضا رسميا على تعيين جهاد جريشة حكما لمباراته اليوم أمام طلائع الجيش بالدورى.

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قال المصدر لـ"الخليج 365"، إن لجنة الحكام لم تتلق اعتراضا على جهاد جريشة، وحتى فى حالة وصول اعتراض رسمى لن يتم تغيير الحكم.

كان مرتضى منصور رئيس الزمالك قال إنه يرفض إسناد مهمة تحكيم مباريات الزمالك للحكم الدولى جهاد جريشة، مشددًا على أنه طلب رسميًا من قبل عدم تحكيمه لمباريات الأبيض، قائلاً: "هو يأتى ليظلم الزمالك، وأقول لعمرو الجناينى هناك بلاغ مقدم منى ضد جمال الغندور فكيف يختار الحكام؟".