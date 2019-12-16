شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش اليوم الاثنين والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل الزمالك ضيفاً على نظيره طلائع الجيش، على استاد الجيش بالسويس، ضمن مواجهات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري العام.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة وطلائع الجيش فى السابعة والنصف من مساء اليوم الإثنين، على أن يُنقل اللقاء عبر قنوات أون سبورت وتايم سبورت.

موقف الزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

يدخل الزمالك مواجهة اليوم منتعشاً بعد الفوز على بيراميدز بهدفين دون رد فى الجولة الماضية مواصلا الانتصارات بعد التغلب على الشرقية فى الكاس ثم أول أغسطس فى دورى أبطال أفريقيا ، ويمتلك الزمالك 13 نقطة بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى لقاء وخسر مباراة وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الأهلى.

قائمة الزمالك أمام طلائع الجيش والغيابات

يسعى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك لمواصلة انتصاراته مع الفارس الأبيض منذ توليه المسئولية خلفاً للصربى ميتشو الذى تمت إقالته من منصبه، وتعد مباراة اليوم هي الظهورالثانى للمدرب الفرنسى مع الزمالك بالمسابقة المحلية بعد الفوزعلى بيراميدز بثنائية نظيفة لذا سوف يسعى لتحقيق الانتصار الثانى على التوالى بالدورى.

وجاءت قائمة الزمالك فى المباراة كالتالى:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبوجبل - محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - أحمد عيد - إسلام جابر - محمد عنتر. Advertisements خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - يوسف أوباما - محمد أوناجم- أشرف بن شرقي - مصطفى فتحي - كريم بامبو - إمام عاشور. خط الهجوم: مصطفى محمد - عمر السعيد. ويغيب عن الزمالك محمود شيكابالا وعبد الله جمعة وحازم إمام وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد العزيز ومحمود الونش للإصابة.

موقف طلائع الجيش قبل مواجهة الزمالك

فى المقابل يدخل طلائع الجيش مباراة الليلة بحثاً عن الفوز الأول فى المسابقة والذى غاب عن الفريق طيلة الستة لقاءات الماضية متسلحاً بخبرة مدربه طارق يحيى الذى سبق له قيادة الزمالك فنياً ويعرف قدرات وإمكانيات لاعبيه جيداً فضلا عن امتلاك الطلائع لعدة أوراق رابحة مثل أحمد سمير وكان طلائع الجيش قد فاز على دكرنس بهدف دون رد فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر سجله حسام باولو ، فيما خسرالطلائع مباراته الأخيرة بالدورى أمام سموحة بهدفين مقابل هدف بينما تأجلت مباراته مع أسوان فى الجولة السابعة للمسابقة.

قائمة طلائع الجيش لمواجهة الزمالك

وضمت قائمة طلائع الجيش لمواجهة الزمالك كل من : "محمد بسام وكريم طارق وعمرو السيسي ومحمود سامي وعلي الفيل وعاصم صلاح ومحمد شعبان وكريم ممدوح وأحمد علاء وأبو المجد بوشا ومحمد سمير وناصر منسي وفرانك ستيفن ومحمد شحاته ومحمد ناصف وخالد سطوحي وأحمد داوودا وأحمد سمير ومهند لاشين وحسام باولو".