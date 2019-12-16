شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج ..كل ما تريد معرفته عن سحب ذهبية بطولة العالم من بطل الكونغ فو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الماضية سحب الميدالية الذهبية من محمود عاطف لاعب منتخب الكونغ فو ، والتى حل عليها من بطولة العالم التى أقيمت بالصين اكتوبر الماضى، وسط الكثيرمن علامات الاستفهام عن أسباب سحب الميدالية وحرمان اللاعب من الإنجاز الذى حققه، هذا ما تجيب عنه الأسئلة التالية ..

لماذ تم سحب الميدالية من لاعب الكونغ فو ؟.

تقرر حرمان محمود عاطف لاعب الكونغ فو من الميدالية الذهبية التى حققها فى بطولة العالم بسبب ثبوت إيجابية العينة الخاصة به، والتى تم سحبها خلال البطولة، والتى أثبتت وجود مادة مدرة للبول .

متى تم إخطار الاتحاد المصرى بسحب الميدالية ؟

تم إخطار الاتحاد المصرى عن طريق الإيميل، الذى وصل يوم 10 ديسمبر من الشهر الجارى، حيث سبق وأرسل الاتحاد الدولى ايميل على البريد الالكترونى القديم، يوم 5 من نفس الشهر، إلا أن الايميل الأخير وصل منذ 6 أيام فقط.

ما العقوبة التى تم توقيعها على اللاعب ؟

لم يتحدد مدة العقوبة التى سيتم توقيعها على اللاعب، خاصة أنه لم يخضع إلى جلسة استماع حتى الآن، حيث تم إيقافه مؤقتا لحين الاستماع الى أقواله و خضوعه للتحقيق .

هل من حق اللاعب التظلم على قرار سحب الميدالية ؟

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نعم من حق اللاعب التقدم بتظلم، على أن يتم دفع مبلغ مالى نظير تحليل العينة الثانية .

كم تبلغ القيمة المالية للغرامة المالية ؟

وفقا لرئيس الاتحاد المصرى للكونغ فو محمد عاشور، فإن الغرامة تبلغ 600 يورو يتحملها اللاعب، بالإضافة إلى أن تحليل العينة الثانية يتم بالمعمل الدولى بأسبانيا .

ما رد الاتحاد المصرى على نظيره الدولى بعد قرار الايقاف ؟

أرسل الاتحاد المصرى خطابا الى نظيره الدولى، يخطره فيه بالموافقة على إيقاف اللاعب مؤقتا لحين تجهيز رد على واقعة ثبوت العينة .

وماذا عن موقف اللاعب حاليا ؟

اللاعب موقوف مؤقتا، ومن المقررأن يخضع لفحص طبى خلال الساعات المقبلة، للتأكد من مدى سلامته من أى أمراض تستدعى تناول أى عقاقير أو أدوية قد تكون السبب فى الإيقاف .