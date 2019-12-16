شكرا لقرائتكم خبر عن وقفة فنية| لهذه الأسباب .. يمكننا القول ليفربول بطلا لكأس العالم للأندية 2019 والان مع التفاصيل

الإثنين 16 ديسمبر 2019

ليفربول

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لقص شريط بدايته في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في قطر خلال الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر الجاري ، ويشارك الفريق الإنجليزي مباشرةً في دور نصف النهائي بعد تحقيقه لقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام هوتسبير.



لا تفكر كثيراً ليفربول بطلا لكأس العالم للأندية 2019

وتأهل إلى المربع الذهبي فريق مونتيري المكسيكي بعد إقصاء السد القطري في ربع النهائي ليضرب موعداً مع بطل أوروبا ، بينما تأهل الهلال السعودي إلى الدور ذاته عقب تغلبه على الترجي التونسي ليواجه فريق فلامنجو البرازيلي .

ويستعرض موقع الخليج 365 لمتابعيه الكرام أهم الأسباب التي تقطع كل سبل الشك بيقين فوز ليفربول الإنجليزي بالنسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية وهي كالتالي :_

1_ أفضل مدرب في العالم

الفريق الإنجليزي يمتلك على رأس قيادته الفنية الألماني يورجن كلوب وهوا أفضل مدرب في العالم حسب تقييم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ، فمنذ مجئ الألماني في عام 2015 والفريق الإنجليزي في حالة تصاعد ملحوظ في المستوي الفني حيث حقق معهم بطولة دوري أبطال أوروبا بعد غياب طويل عن خزائن الريدز بالإضافة إلى بطولة كأس السوبر الأوروبي، وخسر الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بفارق نقطة واحدة عن البطل مانشيستر سيتي .

طريقة الألماني مع ليفربول تصعب مهمة منافسين الريدز في كأس العالم للأندية حيث يميل الألماني إلى الاستحواذ بشكل مستمر على الكرة في حين لا يمانع كلوب التخلي عنها مقابل الإبقاء على جميع عناصر فريقه ضمن مساحة ضيقة قد لا تتجاوز أحياناً حد الـ30 متر بغرض خنق الخصم وعدم إعطائه فرصة اللعب بين الخطوط معتمداً في طريقته على امتلاك كوكبة من أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي على رأسهم المصري محمد صلاح ، السنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبيرتو فيرمتيو.

2_ أفضل لاعبي العالم دفاع وهجوم

الفريق الإنجليزي كان له نصيب الأسد من حفل جوائز الإتحاد الدولي لكرة القدم لافضل 30 لاعب في العالم عن عام 2019 ، حيث حصل مدافعه الهولندي فان دايك ثاني أفضل لاعب في العالم بعد ليونيل ميسي ، بينما حل السنغالي ساديو ماني رابعا والمصري محمد صلاح خامساً.

3_ خط الهجوم المرعب

و بالحديث عن الفوارق الفنية بين ليفربول الإنجليزي وباقي فرق النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية فإن المقارنة ستكون ظالمة لجميع الفريق حيث يمتلك الريدز ثلاثي هجومي على أعلى مستوي تهديفي في العالم وهم البرازيلي روبيرتو فيرمنيو والجناحين المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني .

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أحرز مثلث ليفربول الإنجليزي بعد مرور 17 من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز أقوى دوريات العالم عدد 22 من الأهداف أي بمعدل هدفين كل مباراة وهوا مؤثر يدل على أن الثلاثي لا يتركوا أي لقاء من دون معانقة الشباك وهوا ما يهدد مرمي خصوم ليفربول خلال بطولة كأس العالم للأندية .

4_ مصلحة محمد صلاح وساديو ماني من المونديال العالمي تزيد ليفربول قوة

تشهد النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية المشاركة الأولى لنجمي الريدز محمد صلاح وساديو ماني حيث يتنافس الثنائي على الألقاب المحلية على مستوي لقب هداف الدوري الانجليزي الذي تقاسماه الموسم الماضي وكذلك لقب الأفضل في العالم وبالطبع فوز ليفربول بالبطولة سترفع أسهم الجناحين في الفوز بالألقاب الفردية للموسم الكروي الحالي.

5_ حصن الدفاع المنيع بقيادة أفضل مدافي العالم

ومن الأسباب التي تجعل فوز ليفربول بلقب المونديال أمرا محسوما هي خط الدفاع المنيع المكون من النولندي فان دايك، جو جوميز، روبرتسون، أرنولد، نيكو ويليامز ، حيث يعتمد الألماني كلوب في خطته على التأمين الخط الخلفي بقيادة المدافع الأفضل في العالم الهولندي فان دايك الحاصل على الترتيب الثاني في قائمة الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل 30 لاعب في العالم برصيد 38 نقطة خلف الأفضل ليونيل ميسي الذي حصد 46 نقطة .

قيادة فان دايك للخط الخلفي وقوته في التمركز الصحيح ومراقبة مهاجمي الخصوم جعلته يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للموسم الماضي كما قاد دفاع منتخب بلاده هولندا لنهائي دوري الأمم الأوروبية التي خطفت لقبه البرتغال ، لذا يمكننا الجزم أن خط دفاع ليفربول أحد أهم الأسباب التي ترجح كفة الريدز للفوز بالمونديال العالمي.

6_ أفضل حارس في العالم

أليسون بيكر الحارس الدولي البرازيلي الحاصل على جائزة الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لـ أفضل حارس في العالم عن عام 2019 ، من أهم عناصر فريق الريدز التي تجعل جماهير الفريق الإنجليزي مطمئنة على مرماها ، حيث يمتز الحارس البرازيلي بسرعة رد فعل فائقة مع الكرات التي تُصوب نحو مرماه بالإضافة إلى مرونته وقدرته على الحفاظ على مرماه خالي من الأهداف لأطول عدد من المباريات ، لذا سيكون بيكر ورقة إطمئنان ليفربول خلال بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في قطر.

7_ نشوة صدارة الدوري الإنجليزي

يدخل لاعبو ليفربول بقيادة مدربهم الألماني يورجن كلوب بطولة كأس العالم للأندية 2019 محملين بنشوة صدراة الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة من 17 جولة ، حقق الريدز الفوز في 16 مناسبة وتعادل في مباراة وحيدة ولم يتذوق الأحمر مرارة الهزيمة حتى الجولة الماضية .

نشوة الصدراة والابتعاد في مقدمة البيرميرليج بفارق عشرة نقاط عن أقرب الملاحقين ليستر سيتي تجعل ليفربول أكثر هدوءا واستقرارا داخل المستطيل الأخضر وهوا ما سيزيد تركيز أبناء يورجن كلوب لحصد اللقب العالمي وتحقيق الثلاثية قبل انقضاء العام 2019.

8_ الأرقام المرعبة بعد 17 جولة من الدوري الإنجليزي

الفريق الإنجليزي سجل بعد مرور 17 جولة من الدوري الإنجليزي عدد 42 هدفاً في البطولة الأقوي في العالم الدوري الإنجليزي كثاني أقوى خط هجوم بعد مانشيستر سيتي الذي سجل لاعبوه 47 هدفاً وهوا ما يبعث بجرس إنذار لدفاعات خصوم ليفربول "ستقبلون أهدافا لا محالة"

الفريق الإنجليزي على مستوى الدفاع استقبلت مرماه 14 هدفاً فقط وهوا ثاني أقوى خط دفاع في البيرميرليج بعد ليستر سيتي الذي سكنت شباكه عدد 11 من الأهداف وذلك يشير إلى قوة الخط الدفاعي لـ يورجن كلوب وصعوبة عبور المانع الدفاعي الذي يقوده فإن دايك وبإضافة الفارق الفني الكبير لصالح لاعبو بطل أوروبا يمكننا القول " ليفربول بطلا لكأس العالم للأندية 2019 " فهل يؤكد الريدز التوقعات والتحليلات أم لعنصر المفاجأة رأي آخر ؟