شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق تاريخيًا على الطلائع وطارق يحيى.. و«الهاتريك» ظاهرة بارزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفاً على نظيره طلائع الجيش، مساء اليوم الإثنين، بملعب الجيش الثالث بمدينة السويس، في إطار منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز في موسمها الجاري.

الزمالك هو صاحب الكلمة العليا في مواجهاته أمام طلائع الجيش خلال 30 مباراة جمعت الطرفين، بواقع 28 منها في الدوري الممتاز ومباراتين بمنافسات كأس مصر.

وحقق أبناء ميت عقبة الانتصار في 17 مواجهة، في حين تذوق الفريق العسكري طعم الانتصار في 6 مناسبات، بينماهيمن التعادل على نتيجة 7 مباريات منهم تعادلاً سلبياً وحيداً، وأصاب هجوم الزمالك شباك الطلائع في 59 مرة مقابل 31 زيارة للشباك البيضاء.

ويعتلي عبدالحليم على، نجم الزمالك السابق، قائمة هدافي مواجهات الفريقين، إذ زار شباك الطلائع بالقميص الأبيض في 5 مرات ويليه مدافع الفريق الحالي محمود علاء صاحب الأربعة أهداف، و«الهاتريك» الشهير الذي سجله في مرمى الفريق العسكري في لقاء الدور الأول للموسم الماضي.

وكان حسن موسى هداف طلائع الجيش السابق، هو من قص شريط أهداف الفريقين بعد 12 دقيقة من انطلاق صافرة المواجهة الأولى موسم 2004-2005، في مباراة حسمها أصحاب الرداء الأبيض بثلاثية.

ويعتبر الفوز الأكبر في تاريخ مواجهات الزمالك والطلائع من نصيب أحفاد زامورا، وذلك في لقاء الدور الأول لموسم 2014-2015 والانتصار العريض بنتيجة ستة أهداف لهدف.

وتحمل مواجهة الزمالك أمام طارق يحيى، المدير الفني الحالي لطلائع الجيش الرقم 16، حيث سبق وأن تقابل الطرفان وجهاً لوجه في 15 مباراة سابقة وذلك خلال ولاية نجم الزمالك السابق لكل من أندية المصرية للاتصالات والإنتاج الحربي ومصر للمقاصة وطلائع الجيش وبتروجت والإسماعيلي والمصري.

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واستطاع الزمالك التفوق على طارق يحيى في 11 مباراة، في حين تعثرت السفينة البيضاء بالخسارة أمامه في 3 مناسبات، وحسم التعادل نتيجة مباراة واحدة.

وكانت المواجهة الأخيرة التي جمعت الزمالك وطارق يحيى، في لقاء الجولة الأولى للموسم الماضي 2018-20109، خلال ولايته لبتروجت ومباراة حسمها التعادل السلبي بدون أهداف، وهو التعادل الوحيد في تاريخ مواجهات الطرفين، بينما كانت المواجهة الأولى في موسم 2007-2008 وفوز ساحق للزمالك بثلاثية نظيفة على حساب المصرية للاتصالات.

وتعتبر مباراة الدور الأول لموسم 2010- 2011 بين الزمالك ومصر للمقاصة، الذي كان يقوده وقتها طارق يحيى، هي واحدة من أشهر مواجهات الطرفين وأكثرها على المستوى التهديفي، حيث تمكن نجوم ميت عقبة من حسم تلك المباراة الماراثونية بنتيجة 4/3 في المنعطف الأخير من عمرها.

وتحفل مواجهات فريقي الزمالك وطلائع الجيش دوماً بغزارة الأهداف وكثرة اهتزاز الشباك، حيث لم تشهد أي صيام تهديفي ونتيجة سلبية سوى في مرة وحيدة ضل خلالها مهاجمي الطرفين طريق المرمى من بين 30 مواجهة بينهما.

وشهدت مواجهات الزمالك والجيش تسجيل 90 هدفاً في 30 مباراة بنسبة تبلغ 3 أهداف في المباراة الواحدة، وهي نسبة مميزة للغاية مقارنةً بنتائج مباريات المسابقات المحلية في مصر بشكل عام.

ظاهرة «الهاتريك» الأبيض هي واحدة من أبرز ظواهر مواجهات الفريقين، حيث توهج نجم أكثر من لاعب بصفوف الزمالك واستطاع إمطار شباك الفريق العسكري بالثلاثية.

المواجهة الأولى في موسم 2004-2005 كانت شاهدة على «هاتريك» للعندليب عبدالحليم على، حيث رفض حليم تأخر فريقه بهدف مبكر بعد 12 دقيقة لينتفض ويسجل ثلاثية تقود أبناء ميت عقبة للانتصار وحصد النقاط الثلاثة.

ويتجدد سيناريو «الهاتريك» للزمالك في مواجهة أخرى تجمعه بطلائع الجيش وذلك في لقاء الدور الأول لموسم 2014-2015 وفوز كاسح بسداسية، سجل ثلاثة منها مؤمن زكريا، جناح الفريق السابق.

ويأتي الثالث عشر من سبتمبر لعام 2018 ليشهد على ثلاثية تاريخية لمحمود علاء نجم الزمالك الهداف في شباك طلائع الجيش بمقابلة الفريقين بملعب بتروسبورت في الدور الأول للدوري الممتاز في موسمه الماضي.