شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة برشلونة ونابولي في دور الستة عشر من دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019 سُحبت اليوم قرعة دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في سويسرا.

وأسفرت القرعة عن مواجهات نارية، حيث يلتقي فريق برشلونة الإسباني، مع فريق نابولي الإيطالي. Advertisements موعد مباراة برشلونة ونابولي تقام مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب "سان باولو" يوم الثلاثاء 25 فبراير 2020. بينما تقام مباراة الإياب، على ملعب "كامب نو" يوم الأربعاء 18 مارس 2020.

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