موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دور الستة عشر من دوري الأبطال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019

سُحبت اليوم قرعة دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في سويسرا.



وأسفرت القرعة عن مواجهات نارية، حيث يلتقي ريال مدريد الإسباني حامل لقب النسخة ما قبل الماضية مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

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موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

تقام مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب "سانتياجو برنابيو" يوم الأربعاء 26 فبراير 2020.

بينما تقام مباراة الإياب، على ملعب "الاتحاد" يوم الثلاثاء 17 مارس 2020.