شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التشكيل المثالي لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.. ظهور صلاح وثنائي مغربي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019 أسدل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، الستار عن التشكيل المثالي لمرحلة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019/2020.

وانتهت منافسات تلك الجولة يوم الأربعاء الماضي، بتأهل 16 فريق ستتنافس في الدور ثمن النهائي من المسابقة. وشهد التشكيل تواجد الفرعون المصري محمد صلاح، بالإضافة لظهور ثنائي المنتخب المغربي حكيم زياش وأشرف حكيمي. Advertisements وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: كيلور نافاس. خط الدفاع: خوان برنات، نيكولاس تاجليفيكو، أشرف حكيمي. خط الوسط: رحيم سترلينج، سون هيونج مين، حكيم زياش، محمد صلاح. خط الهجوم: إيرلينج هالاند، روبرت ليفاندوفسكي، كيليان مبابي.

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