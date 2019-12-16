شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مواجهة سهلة في قرعة دور الـ32 من الدوري الأوروبي 2019-2020 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019 حملت قرعة دور الـ32 من الدوري الأوروبي، التي أقيمت اليوم الإثنين، في مقر الاتحاد الأوروبي، بمدينة نيون السويسرية، مواجهة سهلة إنتر ميلان، كما جاءت متوازنة بالنسبة لآرسنال ومانشستر يونايتد.

ويواجه إنتر ميلان نظيره لودوجوريتس البلغاري، فيما يلعب آرسنال أمام أولمبياكوس اليوناني، ومانشستر يونايتد مع كلوب بروج البلجيكي. Advertisements ويلتقي إشبيلية صاحب الرقم القياسي في التتويج بهذه البطولة (5 ألقاب) كلوج الروماني، كما يصطدم أياكس أمستردام بخيتافي الإسباني. وفي مواجهات متكافئة يلعب وولفرهامبتون مع إسبانيول، روما مع جنت، فرانكفورت مع ريد بول سالزبورج، شاختار مع بنفيكا. مواجهات دور 32 الدوري الأوروبي وولفرهامبتون - إسبانيول سبورتنج لشبونة - اسطنبول باشاكشهير خيتافي - أياكس باير ليفركوزن - بورتو كوبنهاجن - سلتيك أبويل - بازل كلوج - إشبيلية أوليمبياكوس - آرسنال ألكامار - لاسك كلوب بروج - مانشستر يونايتد لودوجورتس - الإنتر آينتراخت فرانكفورت - سالزبورج شاختار دونيتسك - بنفيكا فولفسبورج - مالمو روما - جينت رينجرز - براجا

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