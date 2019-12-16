شكرا لقرائتكم مصر المقاصة ضد الاتحاد السكندرى.. التشكيل الرسمي لمواجهة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى لفريق مصر المقاصة عن تشكيلة فريقه لمواجهة الاتحاد السكندرى والتي ستنطلق في تمام الخامسة مساء اليوم علي ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالدورى الممتاز.

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي: حراسة المرمى: محمود حمدي الدفاع : أحمد مودى- عاصم سعيد – عصام صبحى – حسنى فتحى خط الوسط : مصطفى شبيطة – محمد رمضان- محمد مسعد - محمد إبراهيم خط الهجوم: موسيس – عمرو مرعى. ويتواجد على دكة البدلاء: أحمد عادل عبدالمنعم – أحمد ياسين – محمد دسوقي- باولن فوافى – صلاح عاشور – صلاح أمين – محمد كناريا. Advertisements كما أعلن الجهاز الفنى للاتحاد السكندرى تشكيل فريقه لمواجهة المقاصة، وجاء كالتالى: حراسة المرمى: عماد السيد الدفاع: محمود رزق - إسلام جمال - أسامة العزب - السيد سالم الوسط: نور السيد - خالد الغندور - نبيل مانجا - أحمد رفعت الهجوم: رزاق سيسيه - خالد قمر ويحتل مصر المقاصة المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى واحدة وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 10 أهداف بينما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الثالث برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 2 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 7 اهداف وتلقت شباكه هدفين .

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