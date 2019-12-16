شكرا لقرائتكم رسمياً.. الإسماعيلى يطالب اتحاد الكرة بنقل مباراته مع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

واستند الإسماعيلى فى مطلبه إلى أن مواجهة نادى الزمالك والمقرر اقامتها بالأسبوع الــ17 وبجانب بعض المباريات الآخرى التى ستقام أمام الفرق الجماهيرية سيحضتنها ملعب الإسماعيلى.

وشدد مسئولو الإسماعيلى فى الخطاب على أن ملعبه احتضن منافسات على كافة الأصعدة والمحافل القارية وأبرزها بطولة كأس الأمم الأفريقية للكبار فضلا عن مباريات الفريق بكأس العرب للاندية العرب التى تنطلق بحضور جماهيرى كبير دون حدوث أية مشكلات تعكر صفو المشهد.

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واسترسل الدراويش بأن النادى دائما مايؤكد دعمه وتعاونه لخدمة الكرة المصرية ومساهمته فى نجاح مسابقتها المختلفة وهو ما جعله يبدى بعض المرونة الزائد فى أوقات عدة إلا أن الأمر فاق كل الحدود وبات منافيا لكل مبادىء العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية التى يتم تفضيل بعضها على حساب الأخرى وهو ما يتسبب فى تأجيج مشاعر الجماهير.

واختتم مسئولو الفريق الأصفر فى الخطاب بضرورة اقامة مباراة الدراويش المقبلة مع الأهلى على ملعب النادى الإسماعيلى فى ظل عدم وجود أى سبب وجيه لنقلها لملعب آخر لاسيما أنها مباراة الدراويش لارساء مبدأ العدالة والأنصاف بين الجميع.