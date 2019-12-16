شكرا لقرائتكم طلائع الجيش ضد الزمالك..محاضرة أخيرة للفرنسي كارتيرون قبل موقعة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتأتى المُحاضرة الأخيرة للمدير الفنى للزمالك قبل تحرك الفريق خلال الساعات الجارية إلى ملعب المباراة، وتشهد المحاضرة الحديث حول التعليمات الفنية الأخيرة والأمور المختلفة التى يرغب فى تطبيقها خلال اللقاء ومنها ضرورة غلق الجبهة اليمنى للفريق التى سيعمل طلائع الجيش على استغلالها فى ظل غياب حازم إمام الظهير الأيمن الأساسى للفريق الأبيض عن اللقاء للإصابة.
وتقام المحاضرة فى فندق إقامة الزمالك بالعين السخنة على أن يتحرك الفريق الأبيض بعد نهاية المحاضرة والاستعدادات النهائية من فندق الإقامة إلى ملعب المباراة.
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