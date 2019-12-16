الانتاج الحربى يخطف فوزا قاتلاً على طنطا فى الوقت الضائع

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جدة - عمرو شويل خطف فريق الانتاج الحربى، فوزا مثيرا على نظيره طنطا على ملعبه فى الوقت الضائع من المباراة فى اللقاء الذى جمع الفريقان على ستاد طنطا الرياضى، فى الجولة الثامنة من بطولة الدورى.

وأحرز اللاعب الموريتانى امادوا نياس هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة 92 ليخطف 3 نقاط هامة للانتاج الحربي وانتهى الوقت الاصلي من المباراة بالتعادل االسلبي ، وشهد الشوط الأول، تألق إسلام طارق حارس فريق طنطا، فى إنقاذ مرماه من تسديدات لاعبى الإنتاج الحربى والعديد من الفرص التى أتيحت للإنتاج خلال هذا الشوط. Advertisements واعترض مختار مختار على أحد القرارات التحكيمية لمحمد معروف حكم اللقاء، حيث طالب بإعادة ركلة حرة التى احتسبت داخل منطقة الجزاء بداعى أن الحارس تحرك من مكانه قبل تسديد الكرة من لاعب الانتاج إلا أن معروف رفض إعادتها. ورفع الإنتاج الحربى رصيده إلى 11 نقطة وتقدم إلى المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى 3 منها وتعادل فى اثنتين وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف. وتجمد طنطا عند المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى 5 لقاءات وخسر مباراة وسجل لاعبيه 5 اهداف وتلقت شباكه نفس العدد من الاهداف.

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