حكام مباريات مباراتي الثلاثاء 17 ديسمبر فى الدوري المصري

جدة - عمرو شويل

- انبي مع المصرى: طارق سامي واحمد نوفل وأيمن العقاد .. وامير السيد حكما رابعا.

- بيراميدز مع الجونة: محمود ناجي وشريف عبد الله وإبراهيم السوداني.. ومحمد ابراهيم الدسوقي حكما رابعا.

وفى ذات السايق أسندت لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور الدولى جهاد جريشة حكما لمباراة الزمالك وطلائع الجيش المقرر لها اليوم الإثنين فى تمام السابعة ونصف مساء على ستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويعاون جهاد جريشة فى إدارة مباراة الزمالك وطلائع الجيش يوسف البساطى ومحمد عزازى وعلى طلبة.

ويحتل الزمالك المركز الرابع فى ترتيب جدول الدورى المصرى بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى لقاء وحيد وخسر مثله.

ويحتل طلائع الجيش المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات تعادل فى 4 وخسر 2 وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.