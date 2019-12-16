شكرا لقرائتكم لوتشيسكو: فلامنغو فريق قوي.. ومواجهة جيسوس لا تُربكني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الروماني رازفان لوتشيسكو المدير الفني لفريق الهلال السعودي لكرة القدم يوم الاثنين أنه يدرك تماما مدى صعوبة المواجهة التي تنتظر فريقه أمام فلامنغو البرازيلي غدا في ظل قوة الفرق البرازيلية مشيرا إلى أن الموهبة ليست كافية والمهم هو ما سيقدمه الفريق على أرض الملعب.

وأشار لوتشيسكو إلى أنه لا يبالي كثيرا بأن فلامنجو يقوده حاليا البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني السابق للهلال مشيرا إلى أنه يركز على فريقه فقط.

ويلتقي الهلال السعودي فريق فلامنغو البرازيلي يوم الثلاثاء في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لأندية المقامة حاليا في قطر.

وقال لوتشيسكو في المؤتمر الصحفي لفريقه يوم الاثنين: الجميع في العالم يعرف مدى قوة الكرة البرازيلية التي تمتلك أكثر اللاعبين موهبة وقدمت أفضل للاعبين ولكن الموهبة ليست كافية فهناك الحضور الذهني والتنظيم والمعنويات والأداء في الملعب.

وأضاف: لدينا آمالنا وطموحاتنا. فزنا بلقب دوري أبطال آسيا. لدينا فرصنا ونعلم أننا سنواجه أحد أفضل الفرق في العالم. أنصار الفريق والكرة السعودية ينتظرون منا الكثير. ليس لدينا ما نخسره ونحن نواجه أحد أفضل الفرق في العالم ولهذا سنكافح بقوة ونحاول تحقيق الفوز.

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وعن عدم خوض التدرب على ملعب المباراة ، قال لوتشيسكو : نفضل أن نجري تدريباتنا ونجرب خططنا على ملعب التدريب.

وعن المباريات العديدة التي خاضها لاعبو الهلال مع فريقهم والمنتخب السعودي ومدى تأثير هذا على اللاعبين بدنيا لأنهم خاضوا مباريات أكثر من أي فريق آخر بالمونديال الحالي ، قال لوتشيسكو : هذا بالطبع مسألة مهمة لأن العديد من لاعبينا شاركوا مع المنتخب السعودي في كأس الخليج عقب فوزنا بدوري أبطال آسيا إضافة لباقي ارتباطات الهلال والمنتخب السعودي. هذا يمثل مشكلة بالنسبة لنا فلم نستطع إعداد الفريق جيدا قبل البطولة.

وأضاف: افتقدنا أيضا لاعبا مهما للغاية في وسط الملعب وهو سلمان الفرج لكننا لا نبحث عن أعذار. جئنا كفريق بطموحات عالية ونستعد جيدا على المستوى الذهني والنفسي. لا أعرف ما إذا كانت المواجهة مع المدرب جيسوس ستؤثر على اللاعبين. وأعتقد أننا لن نركز على هذا. أعتقد أننا سنركز بشكل أكبر على إعداد أنفسنا للمباراة.

وأكد لوتشيسكو: لا أشعر بأي ارتباك أو توتر قبل المباراة سواء كان جيسوس موجودا مع فلامنغو أو لا. لدينا حافز قوي وطموحات كبيرة. أترقب هذه المباراة وأراقب النتيجة لأنها الأهم. أشعر بالسعادة لما حققته حتى الآن. سنواجه فريقا قويا.

وعن مدى جاهزية اللاعبين بافيتمبي غوميز وسيباستيان جيوفينكو اللذين غابا عن التشكيلة الأساسية للفريق في مباراة الترجي، قال لوتشيسكو: لا مقارنة بين المباراتين. خضنا المباراة الماضية وحققنا الفوز عن جدارة وسنواجه منافسا قويا. جيوفينكو وغوميز جاهزان للمباراة.