شكرا لقرائتكم إقالة فان بوميل من تدريب إيندهوفن بسبب فينورد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي إيندهوفن الهولندي لكرة القدم يوم الاثنين إقالة مارك فان بوميل، النجم السابق لفريق ميلان الإيطالي، من منصب المدير الفني للفريق.

وذكر موقع "فوتبول إيطاليا" أن قرار الإقالة صدر صباح اليوم إثر هزيمة الفريق أمام فينورد 1 - 3 مساء الأحد وتأخر إيندهوفن بفارق عشر نقاط خلف أياكس متصدر الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم، وذلك مع نهاية المرحلة السابعة عشرة من عمر المسابقة.

وكان فان بوميل (42 عاما) انتقل من بايرن ميونخ الألماني إلى ميلان في يناير عام 2011 وخاض 50 مباراة مع الفريق الإيطالي وتوج معه بلقب الدوري.

وفي صيف 2018، تولى فان بوميل تدريب إيندهوفن وقاده لإحراز المركز الثاني في الدوري الهولندي الموسم الماضي.