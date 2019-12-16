قرعة سهلة للكبار في يوروبا ليغ









اسماء السيد - جنبت قرعة الدور الثاني من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم والتي سحبت الإثنين في نيون، الأندية الكبيرة مواجهات قوية وأوقعتها أمام منافسين في المتناول نسبيا.

ويلتقي أرسنال الإنكليزي، وصيف بطل النسخة الأخيرة، مع أولمبياكوس اليوناني، ومواطنه مانشستر يونايتد، بطل نسخة 2017، مع كلوب بروج البلجيكي، فيما يلعب إنتر ميلان الإيطالي الذي خرج خالي الوفاض من المسابقة القارية الأهم دوري الأبطال مع لودوغورتس البلغاري، ومواطنه روما مع غنت البلجيكي.

وأوقعت القرعة إشبيلية الإسباني حامل الرقم القياسي في عدد الالقاب (5 مرات) مع كلوج الروماني، وباير ليفركوزن الألماني بطل 1988 مع بورتو البرتغالي بطل 2003، فيما يلتقي أياكس أمستردام الهولندي، وصيف نسخة العام قبل الماضي، مع خيتافي الإسباني في مباراة يتواجه فيها النجمان المغربيان للأول حكيم زياش ونصير مزراوي مع مواطنهما فيصل فجر.

ولا تخلو مباريات اينتراخت فرانكفورت الالماني، بطل 1980، مع سالزبورغ النمسوي الذي أهدر فرصة انتزاع بطاقته الى ثمن النهائي لمسابقة دوري الابطال في الجولة الاخيرة، وشاختار دانييتسك الأوكراني، بطل 2009، مع بنفيكا البرتغالي الوصيف اعوام 1983 و2013 و2014، ورينجرز الاسكتلندي، وصيف نسخة 2008، مع سبورتينغ براغا البرتغالي، وصيف 2011، من إثارة.

وتتجدد المواجهة بين ارسنال واولمبياكوس في المسابقات القارية وللمرة الاولى في الدوري الاوروبي بعدما التقيا ثماني مرات في دور المجموعات لمسابقة دوري الابطال منذ 2009 ويتقاسمان الانتصارات بمعدل أربعة لكل منهما.

ويعاني ارسنال، وصيف نسخة 2000، الامرين في الوقت الحالي ولم يحقق الفوز سوى مرة واحدة في مبارياته الـ12 الأخيرة، وهي النتائج التي أدت إلى الاطاحة بمدربه الاسباني اوناي إيمري، الاختصاصي في مسابقة يوروبا ليغ، وتعيين نجمه السابق السويدي فريدي ليونغبرغ خلفا له موقتا دون ان ينجح في اعادته الى السكة الصحيحة.

في المقابل، يصطدم مانشستر يونايتد للمرة الثانية بكلوب بروج، بعد الاولى في الدور الفاصل المؤهل لدوري الأبطال عام 2015 حيث فاز "الشياطين الحمر" 3-1 و4-صفر ذهابا ايابا.

ويستكمل كلوب بروج مشواره في مسابقة الدوري الاوروبي بعدما حل ثالثا في المجموعة الاولى من مسابقة دوري الابطال خلف باريس سان جرمان الفرنسي وريال مدريد الاسباني، علما بانه كان قاب قوسين او ادنى من الفوز على الاخير في "سانتياغو برنابيو" حيث تقدم بثنائية قبل ان يدرك النادي الملكي التعادل.

وتبرز أيضا مباريات ولفرهامبتون الإنكليزي، وصيف بطل نسخة 1972، مع إسبانيول الإسباني، وصيف نسختي 1988 و2007، وسبورتينغ لشبونة البرتغالي، وصيف نسخة 2015، مع اسطنبول باشاك شهير التركي الذي بلغ الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخه، وكوبنهاغن الدنماركي مع سلتيك الاسكتلندي، وصيف نسخة 2003، وأبويل القبرصي مع بازل السويسري، وفولفسبورغ الألماني مع مالمو السويدي.

وهنا القرعة:

ولفرهامبتون (إنكلترا) - إسبانيول (إسبانيا)

سبورتينغ لشبونة (البرتغال) - اسطنبول باشاك شهير (تركيا)

خيتافي (إسبانيا) - أياكس أمستردام (هولندا)

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باير ليفركوزن (ألمانيا) - بورتو (البرتغال)

كوبنهاغن (الدنمارك) - سلتيك (اسكتلندا)

أبويل (قبرص) - بازل (سويسرا)

كلوج (رومانيا)- إشبيلية (إسبانيا)

أولمبياكوس (اليونان) - أرسنال (انكلترا)

الكمار (هولندا) - لاسك لينتس النمسوي

كلوب بروج (بلجيكا) - مانشستر يونايتد (إنكلترا)

لودوغوريتس (بلغاريا) - إنتر ميلان (إيطاليا)

اينتراخت فرانكفورت (المانيا) - سالزبورغ (النمسا)

شاختار دانييتسك (أوكرانيا) - بنفيكا (البرتغال)

فولفسبورغ (ألمانيا) - مالمو (السويد)

روما (ايطاليا) - غنت (بلجيكا)

رينجرز (اسكتلندا) - سبورتينغ براغا (البرتغال)

وتقام المباريات ذهابا في 20 شباط/فبراير المقبل، والإياب في 27 منه