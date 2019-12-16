تشكيل المقاولون ووادى دجلة لموقعة الجبل الأخضر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اليونانى تاكيس جونيس، المدير الفنى لوادى دجلة، تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب، فى المباراة المقرر لها فى الخامسة مساء اليوم، على استاد المقاولون بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز. وضم تشكيل وادى دجلة كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عبد المنصف. الدفاع: عبد الرحمن بودى - محمود عبد اللطيف - رمضان بيكهام - اسحاقو يعقوبو. فى الوسط: محمد رضا - محمد عبد العاطى - أحمد سيد - رفيق كابو - عبد الكبير الوادى. فى الهجوم: مروان حمدى. كما أعلن عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون تشكيل فريقه الذى ضم كلاً من.. Advertisements محمد أبو السعود فى حراسة المرمى. فى الداع: أمير عابد - محمد سمير - فاروقا - حسن الشامى. فى الوسط: محمد مجلى - محمد يوسف - محمد عصام. فى الهجوم: عبد الله ياسين - لويس هينستروزا - سيف الدين الجزيرى. ويتربع المقاولون العرب على صدارة أندية الدوري برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى مباراة وخسر مثلها وسجل لاعبيه 10 اهداف وتلقت شباكه 5 اهداف فيما يقبع وادى دجلة المركز الأخير برصيد 3 نقاط بعد أن خاض 7 لقاءات تعادل فى 3 وخسر 4 مباريات ولم يحقق الفوز مطلقاً وسجل لاعبيه 5 اهداف وتلقت شباكه 11 هدفاً .

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