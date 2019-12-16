شكرا لقرائتكم خبر عن في بيان رسمي .. الاسماعيلي يطالب بنقل مباراته مع الأهلي لملعبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان بخطاب رسمى لاتحاد الكرة للمطالبة بنقل مباراته مع الأهلى فى قمة منافسات الأسبوع التاسع بمسابقة الدوري الممتاز إلى ملعبه بالإسماعيلية بدلا من ملعب المكس بالإسكندرية.

واستند الإسماعيلى فى مطلبه إلى أن مواجهة نادى الزمالك والمقرر إقامتها بالأسبوع الــ17 وبجانب بعض المباريات الآخرى التى ستقام أمام الفرق الجماهيرية سيحضتنها ملعب الإسماعيلى.

وشدد مسئولو الإسماعيلى فى الخطاب على أن ملعبه احتضن منافسات على كافة الأصعدة والمحافل القارية وأبرزها بطولة كأس الأمم الأفريقية للكبار فضلا عن مباريات الفريق بكأس العرب للاندية العرب التى تنطلق بحضور جماهيرى كبير دون حدوث أية مشكلات تعكر صفو المشهد.

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واسترسل الدراويش بأن النادى دائما مايؤكد دعمه وتعاونه لخدمة الكرة المصرية ومساهمته فى نجاح مسابقتها المختلفة وهو ما جعله يبدى بعض المرونة الزائد فى أوقات عدة إلا أن الأمر فاق كل الحدود وبات منافيا لكل مبادىء العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية التى يتم تفضيل بعضها على حساب الأخرى وهو ما يتسبب فى تأجيج مشاعر الجماهير.

واختتم مسئولو الفريق الأصفر فى الخطاب بضرورة اقامة مباراة الدراويش المقبلة مع الأهلى على ملعب النادى الإسماعيلى فى ظل عدم وجود أى سبب وجيه لنقلها لملعب آخرلاسيما أنها مباراة الدراويش لارساء مبدأ العدالة والأنصاف بين الجميع.