شكرا لقرائتكم خبر عن في بيان رسمي .. الاسماعيلي يطالب بنقل مباراته مع الأهلي لملعبه والان مع تفاصيل الخبر
واستند الإسماعيلى فى مطلبه إلى أن مواجهة نادى الزمالك والمقرر إقامتها بالأسبوع الــ17 وبجانب بعض المباريات الآخرى التى ستقام أمام الفرق الجماهيرية سيحضتنها ملعب الإسماعيلى.
وشدد مسئولو الإسماعيلى فى الخطاب على أن ملعبه احتضن منافسات على كافة الأصعدة والمحافل القارية وأبرزها بطولة كأس الأمم الأفريقية للكبار فضلا عن مباريات الفريق بكأس العرب للاندية العرب التى تنطلق بحضور جماهيرى كبير دون حدوث أية مشكلات تعكر صفو المشهد.
واسترسل الدراويش بأن النادى دائما مايؤكد دعمه وتعاونه لخدمة الكرة المصرية ومساهمته فى نجاح مسابقتها المختلفة وهو ما جعله يبدى بعض المرونة الزائد فى أوقات عدة إلا أن الأمر فاق كل الحدود وبات منافيا لكل مبادىء العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية التى يتم تفضيل بعضها على حساب الأخرى وهو ما يتسبب فى تأجيج مشاعر الجماهير.
واختتم مسئولو الفريق الأصفر فى الخطاب بضرورة اقامة مباراة الدراويش المقبلة مع الأهلى على ملعب النادى الإسماعيلى فى ظل عدم وجود أى سبب وجيه لنقلها لملعب آخرلاسيما أنها مباراة الدراويش لارساء مبدأ العدالة والأنصاف بين الجميع.
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