شكرا لقرائتكم خبر عن الانتاج يفوز على طنطا بهدف أمادو نياس بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

انتهت مباراة طنطا والإنتاج الحربى ، التى جمعت الفريقين في الجولة الثامنة من بطولة الدوري، بتغلب الإنتاج بهدف نظيف أحرزه أمادونياس فى الدقيقة 92 من أحداث المباراة .

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وسجل أمادو الهدف بعد دقائق معدوة من مشاركته فى المباراة ، ليلعن تقدم فريق الإنتاج على صاحب الأرض .

وتوافرت أكثر من فرصة محققة للاعبى الإنتاج لزيادة السجل التهديفى خلال المباراة، إلا أن تألق حارس طنطا حال دون ذلك .

وتجمد رصيد طنطا عند النقطة 8 فى ترتيب فرق الدورى ، بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى مباراة واحدة ، وتعادل فى 5 لقاءات وخسر مباراتان، وسجل لاعبيه 5 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف ، فيما ارتفع رصيد الإنتاج الحربى الى النقطة 11، بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى 3 مباريات وتعادل فى أثنان وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.