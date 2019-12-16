عمرو مرعي يقود هجوم المقاصة أمام الاتحاد.. وزعيم الثغر يتسلح بـ "قمر"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى لفريق مصر المقاصة عن تشكيلة فريقه لمواجهة الاتحاد السكندرى والتي ستنطلق في تمام الخامسة مساء اليوم علي استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالدورى الممتاز. وجاء تشكيل المقاصة كالتالي: وجاء تشكيل المقاصة كالتالي: حراسة المرمى: محمود حمدي الدفاع : أحمد مودى- عاصم سعيد – عصام صبحى – حسنى فتحى خط الوسط : مصطفى شبيطة – محمد رمضان- محمد مسعد - موسيس خط الهجوم: محمد إبراهيم – عمرو مرعى. ويتواجد على دكة البدلاء: أحمد عادل عبدالمنعم – أحمد ياسين – محمد دسوقي- باولن فوافى – صلاح عاشور – صلاح أمين – محمد كناريا. Advertisements كما أعلن الجهاز الفنى للاتحاد السكندرى تشكيل فريقه لمواجهة المقاصة، وجاء كالتالى: وجاء كالتالى: حراسة المرمى: عماد السيد الدفاع: محمود رزق - إسلام جمال - أسامة العزب - السيد سالم الوسط: نور السيد - خالد الغندور - نبيل مانجا - أحمد رفعت الهجوم: رزاق سيسيه - خالد قمر ويحتل مصر المقاصة المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى واحدة وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 10 أهداف بينما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الثالث برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 2 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 7 اهداف وتلقت شباكه هدفين .

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