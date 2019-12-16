شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تُكرم الفنان تامر حسنى الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى تكريم الفنان تامر حسنى، بدخوله موسوعة جينيس وتحطيمه رقماً قياسياً فى مشواره الفنى، إضافة إلى تأثيره الإيجابى على الجمهور حول العالم، مع توزيع جوائز ايجى تالنت "غنى لتامر حسنى".

ومن المقرر أن يقام حفل التكريم فى مسرح وزارة الشباب و الرياضة، يوم الخميس المقبل، بتنظيم الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية فى وزارة الشباب والرياضة.

وكان تامر يحيى مدير أعمال الفنان تامر حسنى قد أوضح فى ندوة "الخليج 365 إن الدخول لموسوعة جينيس أمر ليس سهلا، ولابد من كسر رقم قياسى، مقارنة بالأرقام السابقة، لذلك اقترحوا موضوعا للوحة الجدارية الخاصة بالفنان تامرحسنى ليأتى جمهوره من كل أنحاء العالم ويترك رسالة مفادها كيف أثر "تامر" على حياته، أما كلمات الإعجاب والحب لا تحسب ضمن الرسائل، إذ لابد أن تكون الرسائل فى إطار تأثير تامر على الجمهور وتابع:"الجمهور أتى من كل مكان ليضع كروت معايدة تحتوى على كلمات مؤثرة، ومن المعروف أن تلك اللوحة سعتها 7 آلاف كارت فقط، وقبل نهاية المسابقة امتلأت تلك اللوحة عن آخرها، وعرضت إدارة المسابقة وضع لوحة أخرى لتستقبل الإقبال الكبير على اللوحة، وبالتالى تخطت رسائل تامر الرقم القياسى".