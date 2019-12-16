شكرا لقرائتكم خبر عن نشرة سوبر كورة..الأهلى يبحث تسويق صالح ومارسيلو ومصير بو طيب في يد كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل مجلس إدارة نادى سموحة خطاب رسمى لنظرائهم فى مجلس إدارة النادى الأهلى لاستعارة ثنائي الفريق صلاح محسن وعمار حمدي بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية وحتى نهاية الموسم في ظل عدم مشاركتهما مع الفريق الأحمر.

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